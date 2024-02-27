Motosikletli sürücü 3 otomobile çarpıp hayatını kaybetti ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosikletiyle 3 otomobile çarpan Talha Çakır (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Talha Çakır idaresindeki 06 DFV 133 plakalı motosiklet, kayarak önce park halindeki 2 otomobile, ardından da M.K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 00:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:15 facebook

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