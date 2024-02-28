Zonguldak'ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye gelerek bilgi aldı.

Sağlam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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