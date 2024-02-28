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        Zonguldak'ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:18
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        Zonguldak'ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
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        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan işçi Baykul Sağlam (44), eksi 360 kodunda, kömür dökümü işlemi sırasında 5 tonluk kömür vagonu ile tumba arasına sıkıştı.

        Mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Haberi alan Sağlam’ın yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

        TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye gelerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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