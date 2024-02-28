Kömür tumbasına sıkışıp ölen madenci toprağa verildi ZONGULDAK'ta, maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasında sıkışarak hayatını kaybeden 15 yıllık madenci Baykul Sağlam (44), toprağa verildi.Olay, dün Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eksi 360 kotunda 5 tonluk vagonlarla gelen kömür, siloya döküldüğü sırada vagon ile tumba arasına sıkışan 2 çocuk babası Baykul Sağlam, ağır yaralandı. TTK sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, maden ocağından yüzeye çıkarıldı. Baykul Sağlam, çağırılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan kalp masajı yapılarak çıkarılan Sağlam, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. BAKAN YARDIMCISI CENAZEYE KATILDIBaykul Sağlam'ın cenazesi, Kilimli ilçesi Türkali Köyü Yukarıdere Mahallesi'ne getirildi. Tabutu Türk bayrağına sarılı Sağlam için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ile Sağlam'ın ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Baykul Sağlam'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Bu arada olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:00 facebook

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