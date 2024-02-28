Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Kömür tumbasına sıkışıp ölen madenci toprağa verildi

        ZONGULDAK'ta, maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasında sıkışarak hayatını kaybeden 15 yıllık madenci Baykul Sağlam (44), toprağa verildi.Olay, dün Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eksi 360 kotunda 5 tonluk vagonlarla gelen kömür, siloya döküldüğü sırada vagon ile tumba arasına sıkışan 2 çocuk babası Baykul Sağlam, ağır yaralandı. TTK sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, maden ocağından yüzeye çıkarıldı. Baykul Sağlam, çağırılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan kalp masajı yapılarak çıkarılan Sağlam, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. BAKAN YARDIMCISI CENAZEYE KATILDIBaykul Sağlam'ın cenazesi, Kilimli ilçesi Türkali Köyü Yukarıdere Mahallesi'ne getirildi. Tabutu Türk bayrağına sarılı Sağlam için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ile Sağlam'ın ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Baykul Sağlam'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Bu arada olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kömür tumbasına sıkışıp ölen madenci toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta, maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasında sıkışarak hayatını kaybeden 15 yıllık madenci Baykul Sağlam (44), toprağa verildi.Olay, dün Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eksi 360 kotunda 5 tonluk vagonlarla gelen kömür, siloya döküldüğü sırada vagon ile tumba arasına sıkışan 2 çocuk babası Baykul Sağlam, ağır yaralandı. TTK sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, maden ocağından yüzeye çıkarıldı. Baykul Sağlam, çağırılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan kalp masajı yapılarak çıkarılan Sağlam, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. BAKAN YARDIMCISI CENAZEYE KATILDIBaykul Sağlam’ın cenazesi, Kilimli ilçesi Türkali Köyü Yukarıdere Mahallesi’ne getirildi. Tabutu Türk bayrağına sarılı Sağlam için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ile Sağlam’ın ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Baykul Sağlam’ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Bu arada olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması
        Zonguldak Belediye Başkan adayı Alan, kent meydanı projesini tanıttı
        Zonguldak Belediye Başkan adayı Alan, kent meydanı projesini tanıttı
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında d...
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında d...
        Büşra'nın öldüğü, 18 öğrencinin yaralandığı kazada 7 kamu görevlisine 2'şer...
        Büşra'nın öldüğü, 18 öğrencinin yaralandığı kazada 7 kamu görevlisine 2'şer...
        Zonguldak'ta kömür tumbasına sıkışan madenci hayatını kaybetti
        Zonguldak'ta kömür tumbasına sıkışan madenci hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışarak ölen işç...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışarak ölen işç...