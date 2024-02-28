GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışarak ölen işçi defnedildi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışması sonucu yaşamını yitiren işçi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan işçi Baykul Sağlam (44), eksi 360 kodunda, kömür dökümü işlemi sırasında 5 tonluk kömür vagonu ile tumba arasına sıkıştı.

Mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan Sağlam’ın yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye geldi.

Evli ve iki çocuk babası Sağlam'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyü Yukarıdere Mahallesi'ne getirildi.

Sağlam için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Kurumda 2009'da işe başladığı öğrenilen Sağlam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, işçinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Yeşil ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.