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        Zonguldak Belediye Başkan adayı Alan, kent meydanı projesini tanıttı

        Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, kent meydanı projesi hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:04
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        Zonguldak Belediye Başkan adayı Alan, kent meydanı projesini tanıttı
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        Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, kent meydanı projesi hakkında bilgi verdi.

        Zonguldak Sahili'nde düzenlenen proje tanıtım programında konuşan Alan, 2024-2029 vizyonunda açıklanan 7 projeden ilkinin "Zonguldak Kent Meydanı" projesi olduğunu aktardı.

        Vatandaşların talebi üzerine projeyi yapma kararı aldıklarını belirten Alan, "Hepimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği, hem resmi törenlerimizi hem de diğer özel günlerdeki törenlerimizi rahat yapabileceğimiz, her türlü etkinliğimize cevap verebilecek, vatandaşlarımızın istediği kent meydanı projesini düşündük, hayal ettik. Niyetimiz, Zonguldak'ımızı hak ettiği yere getirmek. Büyükşehir olmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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