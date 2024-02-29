Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Sahasında yenilgi yüzü görmeyen Zonguldak Spor Basket 67, şampiyonluğa odaklandı

        GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) bitime 4 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Zonguldak Spor Basket 67, ligin en az sayı yiyen ve sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek takımı olarak dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahasında yenilgi yüzü görmeyen Zonguldak Spor Basket 67, şampiyonluğa odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) bitime 4 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Zonguldak Spor Basket 67, ligin en az sayı yiyen ve sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek takımı olarak dikkati çekiyor.

        2022-2023 sezonu öncesi kurulmasına rağmen Kadınlar Bölgesel Lig'deki etkili performansıyla TKBL'ye yükselen "Potanın Elmasları", 26 karşılaşmada aldığı 24 galibiyetle adından söz ettiriyor.

        Evinde oynadığı 13 maçın tamamını kazanan kırmızı-lacivertli takım, dış sahada sadece 7. haftada YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'a ve 23. haftada Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim'e mağlup oldu.

        Ligin 12. haftasında devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan Zonguldak temsilcisi, sahasında yenilmeyen tek takım olmanın yanı sıra 1492 sayıyla da ligin en az sayı yiyen ekibi unvanını taşıyor.

        İç saha müsabakalarında ortalama 2 binin üzerinde taraftar karşısında oynayan Zonguldak Spor Basket 67, bitime 4 haftanın kaldığı ligde 3 maç daha kazandığı takdirde adını üst lige yazdıracak.

        En yakını rakiplerinden biri olan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile 27. haftada seyircisi önünde karşılaşacak Zonguldak ekibi, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerlemek istiyor.

        - Güney: "Ligin en az sayı yiyen takımı olmak çok zor ama bunu başarıyoruz"

        Başantrenör Barış Güney, AA muhabirine, bu yıl lige çıkan bir takım olarak çok büyük başarı hikayesine imza attıklarını söyledi.

        Son 4 haftanın en iyi seviyede bitmesini çok istediklerini dile getiren Güney, "26 maç, 24 galibiyet. Evimizde şu ana kadar hiç maç kaybetmedik. Son 4 maçlık periyoda giriyoruz. Bu 4 maçın 3'ünü kazandığımız zaman matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan edebiliyoruz. Rakiplerimiz kuvvetli, peşimizdeler. Onlara da çok saygı duyuyoruz ama iyi bir takımız ve iyi çalışarak bu noktaya geldik." dedi.

        Güney, çok önemli istatistiklere imza attıklarını vurgulayarak, "Ligin en az sayı yiyen takımıyız, kendi sahamızda hiç mağlup olmadık. Bunlar sene başında oyuncularla koyduğumuz hedeflerden biriydi. En başında iyi savunma yapan ve bunu hücuma taşıyan takım ortaya koymak istedik ve bunu başardık. Bu kadar kafa kafaya giden, şampiyonluk yarışının bu kadar üst düzey olduğu bir ligin en az sayı yiyen takımı olmak çok zor ama bunu başarıyoruz." diye konuştu.

        Seyircinin her hafta daha fazla desteğini hissettiklerini aktaran Güney, sezon sonunda istatistiklerde en üst düzeyde olmayı ümit ettiklerini söyledi.

        Güney, sezon sonuna yaklaştıklarında oyuncularda hem fiziksel hem de mental yorgunlukların ortaya çıkmasının doğal olduğunu ifade ederek, şampiyonluk heyecanının verdiği stres ve yükü oyunculardan almak için de her gün toplantı yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Kömür tumbasına sıkışıp ölen madenci toprağa verildi
        Kömür tumbasına sıkışıp ölen madenci toprağa verildi
        AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması
        Zonguldak Belediye Başkan adayı Alan, kent meydanı projesini tanıttı
        Zonguldak Belediye Başkan adayı Alan, kent meydanı projesini tanıttı
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında d...
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında d...
        Büşra'nın öldüğü, 18 öğrencinin yaralandığı kazada 7 kamu görevlisine 2'şer...
        Büşra'nın öldüğü, 18 öğrencinin yaralandığı kazada 7 kamu görevlisine 2'şer...
        Zonguldak'ta kömür tumbasına sıkışan madenci hayatını kaybetti
        Zonguldak'ta kömür tumbasına sıkışan madenci hayatını kaybetti