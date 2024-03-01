Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

ZONGULDAK’ta kentin yüksek kesimleri ile kıyı kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.Kentin kıyı şeridi ve yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 50 metre uzunluğundaki gönderdeki Türk Bayrağı da sis altında kaldı. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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