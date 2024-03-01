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        Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

        ZONGULDAK'ta kentin yüksek kesimleri ile kıyı kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:25
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        Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
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        ZONGULDAK’ta kentin yüksek kesimleri ile kıyı kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.Kentin kıyı şeridi ve yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 50 metre uzunluğundaki gönderdeki Türk Bayrağı da sis altında kaldı. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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