İz takip köpeği 'Voltaj', kaybolan engelliyi ormanda buldu

Ereğli ilçesi Esenler köyünde ailesi ile oturan yüzde 70 zihinsel engelli Mehmet Yüksel, 1 Mart'ta evden çıkıp bir daha geri dönmedi. Ailesi, durumu jandarmaya haber verdi. 26 jandarma, 9 AFAD personeli, 8 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaş, arama çalışması başlattı. Çalışmalara katılan iz takip köpeği 'Voltaj' sayesinde Yüksel bulundu. Dün saat 14.30 sıralarında köyüne 3 kilometre uzaktaki ormanda bulunan Yüksel, tedbir amaçlı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

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