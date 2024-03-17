Zonguldak Spor Basket 67, şampiyonluk kupasına kavuştu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Zonguldak Spor Basket 67, sahasında ÇBK Gelişim ile oynadığı maçın ardından kupasını aldı.

İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda katıldığı Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselen Zonguldak temsilcisi, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Sezonun 12'nci haftasında yükseldiği liderliği 17 hafta boyunca kaptırmayan Zonguldak Spor Basket 67, kendi sahasında karşılaştığı ÇBK Gelişim'i 75-49 yendi.

Zonguldak ekibi, elde ettiği 27'nci galibiyetle puanını 56'ya yükselterek en yakın rakibi arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı.

Gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele verecek Zonguldak temsilcisi, Site Spor Salonu'nda şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden aldı.

"Potanın elmasları"na madalyalarını ise Kadın Basketbol Milli Takımlar Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe takdim etti, taraftarlar da tezahüratlarla destek verdi.

Karşılaşmanın iftar saatine denk gelmesi dolayısıyla Zonguldak Belediyesi tarafından vatandaşlara salon önünde çorba ikramında bulunuldu.

- Kulüp Başkanı Kanat Tan: "Bu şehir her zaman en iyisini hak ediyor"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kupa teslim töreninin ardında gazetecilere, "En son Zonguldakspor üst lige çıktığı zaman bu duyguları hissetmiştim. Şimdi aynı duyguları hissediyoruz. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Bir ilki yaşadık." dedi.

Kulüp Başkanı Kanat Tan da yıllar sonra kupayı getirmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, "Şu anda kelimeler yetmiyor. İlk günden beri çok inandık, gerçekten inandık. Karadeniz bölgesinin tek takımıyız. Emeğin başkentiyiz. Bu şehir her zaman en iyisini hak ediyor. Bu memlekete kupa getirdiğim için çok mutluyum. Bundan sonra destek bekliyorum. Zonguldak halkının, bütün Karadeniz bölgesinin desteğini bekliyorum. İnşallah daha güzel kupalar alırız." diye konuştu.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, federasyon yetkilileri, kurum müdürleri ve taraftarlar katıldı.