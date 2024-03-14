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        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv odasında yangın

        ZONGULDAK adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:30
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        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv odasında yangın
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        ZONGULDAK adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, bazı evraklar yandı.

        Zonguldak Adliyesi'nde eski mahkeme dosyalarının arşivlendiği odada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine adliyeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Bazı evrakların yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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