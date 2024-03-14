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        Zonguldak Belediye Başkanı Alan, madencilerle buluştu

        Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünde madencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:10
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        Zonguldak Belediye Başkanı Alan, madencilerle buluştu
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        Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünde madencilerle bir araya geldi.

        Müesseseye bağlı Asma-Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle buluşan Alan, yerin metrelerce altında çalışan işçilere hayırlı işler diledi.

        Her zaman madencilerin yanlarında olduklarını belirten Alan, "Yeni Zonguldak'ı devam ettirelim. Ailecek oylarınıza talibiz. Bu seçim, hizmet seçimi. Hayırlı görevler diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Ayağınıza taş değmesin. Madenci feneri hiç sönmesin." ifadelerini kullandı.

        Alan, kentin daha iyi hizmetler alması için çok çalıştıklarını kaydetti.

        İşçilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Alan, kurum çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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