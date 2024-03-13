Depremzede genç kız enkazdan çıkmasını sağlayan madencilerle Zonguldak'ta buluştu

GÖKHAN YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazda kalan Songül Göksu'yu afetin üçüncü günü kurtaran Zonguldaklı madenciler, bağlarını koparmadıkları genç kızı, çalıştıkları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde ağırladı.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan TTK maden işçileri, iki kız arkadaşıyla Adıyaman'da çöken 7 katlı yurt binasının enkazının altında kalan 20 yaşındaki Göksu'yu saatler süren zahmetli çalışmaların ardından çıkarttı.

Madenciler, uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirilen ve hayati risk taşıdığı için iki bacağı ampute edilen Göksu'yu, tedavi sürecinde de ziyaretleri ve yaptıkları görüntülü görüşmelerle yalnız bırakmadı.

Protez bacaklarıyla bir yıl sonra ayağa kalkan Songül'ü afetin birinci yılında Adıyaman'da ziyaret eden madenciler, genç kızın fizik tedavi döneminde başladığı karatede ilk profesyonel turnuva deneyiminde yanında oldu. Ankara'daki Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda giden madenciler, Göksu'nun gümüş madalya sevincini paylaştı.

İyi ve kötü gününde yanında olan kurtarıcılarına teşekkür etmek için babası ve kardeşiyle Zonguldak'a gelen Göksu, madencileri çalıştıkları TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde ziyaret etti. Ocaktan çıkan işçileri kuyu başında karşılayan Göksu'ya, ocağın işleyişi, kömürün çıkarılma süreci ve madencilerin çalışma şartları anlatıldı.

- "Madenciler sadece kömür çıkarmıyor, hayat da kurtarıyorlarmış"

Göksu, AA muhabirine, enkaz altında umudunu kestiği anda madencilerin sesinin kendisine umut olduğunu söyledi.

Madencilerin her zaman kendisine destek olduğunu anlatan Göksu, "(Karate) 6-7 ay içerisinde bu sporu öğrendim. Ağabeylerimi de çağırdım desteğe ama 'Bir şey yapamazsam, ne yaparlar?' diye düşünmüştüm ama başarılı olunca hem ben gururlandım hem de onları gururlandırdım. Bunun için mutluyum." diye konuştu.

Göksu, madencilerin çalıştığı yeri görmeyi çok istediğini aktararak, "Madenciler çok sıcakkanlılar, bana çok iyi geliyorlar, bunu hep söylüyorum. Madene her zaman gitmek, illa ağabeylerimin çalıştığı yeri görmek istiyordum. Maden ocağına inemedim ama iş yerlerini gezdim, güzeldi. Madene inmiş gibi oldum. Madencileri sadece kömür çıkarıyor diye düşünüyordum ama sadece kömür çıkarmıyor, hayat da kurtarıyorlarmış." dedi.

Madencileri televizyonda gördüğünde duygulandığını dile getiren Göksu, kurtardıkları yüzlerce can sayesinde hafızalara ve kalplere kazındıklarını ifade etti.

Göksu, halinden dolayı içine kapanmadığına işaret ederek, "Madenci ağabeylerim başta olmak üzere bana destek çıkan çok kişi var. Bu insanların sayesinde hayata tekrar gelmiş gibi oldum, çok şey öğrendim. Kimse içine kapanık olmasın. 'Ben bu durumdayım, hiçbir şey yapamam.' demesinler. Yapmaları gereken her şeyi istedikleri zaman yapabilirler." ifadesini kullandı.

- "Bizim için kardeşten öte"

TTK çalışanı 18 yıllık maden işçisi Sinan Durdu da Songül'ün kendileri için kardeşten öte olduğunu vurguladı.

Songül'ün kendilerini ziyaret etmeyi çok istediğine değinen Durdu, "Buraya gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Songül iş yerlerimizi gezdi, kuyu başını gösterdik, sohbetimizi ettik. Biz Songül'ü unutamayız, Songül de bizi unutmaz. Yaşadıklarımız unutulacak şeyler değildi. Songül'ün bizde yeri çok farklı, kopmaz bir bağ var aramızda." dedi.

İşçi Murat Sönmez de Songül'ün kendilerini ailesi gibi gördüğünü, madenci ağabeylerinin de onu çok sevdiklerini ifade etti.