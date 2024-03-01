Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)

4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak’ta, DEAŞ üyesi olmak ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden D.A., M.U., T.A. ve M.G. tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananların adliye önünde bekleyen yakınlarından bazısı hakaret, bazıları dua ederken, biri ise ‘Yavrum, sen babana acımadın mı? Kanser babana acımadın mı? Babanın sesi kısıldı. Babana nasıl kıydın?’ diyerek gözyaşı döktü.

Zonguldak Valiliği’nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Operasyon neticesinde; 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, çıkarıldıkları adli makamlarca 4’ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edilmiş, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konulmuştur. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız terör örgütleri yok edilinceye kadar kararlılıkla sürecektir.” ifadeleri kullanıldı.