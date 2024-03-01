Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ZONGULDAK’ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında teknik takip ve telefon dinlemelerinin ardından 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Çaycuma ve Gökçebey ilçelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. MASAK tarafından hazırlanan raporda şüphelilerin terör örgütü DEAŞ’a maddi destek sağladıkları tespit edildi. Terör örgütüne finansman sağladıkları ve üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin çocuklarını da okula göndermedikleri tespit edildi. 4 günlük gözaltı süresinin sona ermesinin ardından şüpheliler, Jandarma Asayiş Komando Timleri'nin de katılımıyla geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.