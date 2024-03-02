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        Zonguldak'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Zonguldak'ta yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:53
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        Zonguldak'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Zonguldak'ta yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı ve düzensiz göçmenlerin izinsiz çalışmasına imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca şüpheliye 41 bin 967 lira idari para cezası uygulandı, kullandığı araç 15 gün trafikten men edildi.

        Öte yandan şüphelinin ruhsatsız işlettiği belirtilen maden ocağında yapılan aramalarda ise 29 dinamit ve 16 fünye ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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