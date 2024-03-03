Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu kullanma"dan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.B, O.K, M.Ç, M.U. ve S.Ç, "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 79 gram uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

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