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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:48
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

        Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 79 gram uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu kullanma"dan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.B, O.K, M.Ç, M.U. ve S.Ç, "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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