Zonguldak'ta bir kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Bu arada bıçaklı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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