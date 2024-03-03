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        Zonguldak'ta bir kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:41
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        Zonguldak'ta bir kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yalı Caddesi'nde 29 Şubat'ta yol kenarındaki bir işletmede arkadaşıyla çay içen Z.İ, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu arada bıçaklı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, S.Ö'nün, arkadaşıyla oturan Z.İ'yi yanından geçerken defalarca bıçakladığı ve yaralının mücadele ettikten sonra saldırgandan kurtulduğu anlar yer alıyor.

        Çevredekilerin de tepki göstermesi üzerine zanlının olay yerinden kaçtığı, yaralının aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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