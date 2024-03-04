Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti davasında 32 sanığa da 'örgüt' suçundan beraat

ZONGULDAK’ta, uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurduğu, üye olduğu veya örgüte yardım ettiği iddiasıyla 13’ü tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, ‘örgüt’ suçlamasından sanıkların tamamının beraatına karar verildi. 15 sanık uyuşturucu ile ilgili suçlardan 1 yıl ile 20 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuklu 5 sanık hükümle tahliye edilirken, cezaları yüksek olan ve suç işlemeyeceğine yönelik mahkeme heyetinde kanaat oluşmayan 8 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Örgüt lideri olmakla suçlanan Emircan İleri ise atılı suçlardan beraat ederken, iş yerinde ele geçirilen ekili kenevir nedeniyle ‘yetiştirme’ suçundan verilen 1 yıl ceza ile sanıklar arasındaki en az cezayı alıp tahliye edildi.

Kentte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçen yıl 5 Mayıs’ta 4 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda; Emircan İleri’nin lideri olduğu öne sürülen, uyuşturucu satmak amacıyla kurulmuş örgüte üye olduğu iddia edilen 32 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından, örgüt lideri olduğu iddia edilen Emircan İleri ile birlikte çete üyesi olduğu öne sürülen Yüksel Kocasoy (59), Batuhan Yıldırım (21), Bircan İleri (72), Ejder İleri (49), Emre Köse (27), Erçin Taşçıoğlu (43), Gökhan Türkmen (34), Mehmed Çakır (29), Mert Dikici (28), Ogün Akbulut (32), Özer Etçioğlu (47), Selahattin Köse (31), Serdar Kuyucu (40), Ufuk Sarıkaya (37) ve Yıldırım Üçer (47) tutuklandı, 16 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuksuz sanıklardan 2’si ise işledikleri başka suçlardan dolayı tutuklandı.

9 Ocak'ta başlayan yargılamada, polis ifadesinde örgüt şemasını açıklayan ancak mahkemede ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyleyip duyduğu dedikoduları anlattığını ifade eden Hüseyin Pirecioğlu (44) da ilk duruşma sonrası tutuklandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık sayısı 17’ye yükseldi. Dört gün süren ilk duruşmanın sonunda Ejder İleri (49), Batuhan Yıldırım (19), Emre Köse (27) ve Selahattin Köse (31), hem örgüt kurma ya da üye olma hem de uyuşturucu ticareti yapma suçlarından tahliye edildi.

Davanın 2’nci duruşması, Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma salonunda 15 sanık ve avukatlar hazır bulunurken, 10 sanık da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Örgüt kurma ve üye olmaya dair delil yetersizliği nedeniyle tüm sanıkların beraatini talep eden savcı, bazı sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını da istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava konusu olan suç örgütüne dair yeterli delil olmadığını ifade ederek tüm sanıklar için ‘örgüt’ suçundan beraat kararı verdiklerini açıkladı. Daha önceki duruşmada tahliye edilen Ejder İleri, Batuhan Yıldırım, Emre Köse, Selahattin Köse ve diğer 6 sanık hakkında tüm iddialar yönünden beraat kararı verildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sabit görülen Sedat Saraç’a 10 yıl 4 ay, Özer Etçioğlu’na 8 yıl 4 ay, Erçin Taşçıoğlu’na 8 yıl 4 ay, Ogün Akbulut’a 12 yıl 6 ay, Mehmet Çakır’a 8 yıl 4 ay, Hüseyin Pirecioğlu’na 20 yıl 8 ay, Mert Dikici’ye 12 yıl 6 ay ve Ufuk Sarıkaya’ya 15 yıl hapis cezası verilerek, mahkeme heyetinde suç işlemeyecekleri kanaatini oluşturmadıkları gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

CEZA VE TAHLİYE

Tutuklu sanıklardan Selahattin Köse’ye oy çokluğu ile beraat kararı verilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da yardım ettikleri sabit görülen Bircan İleri 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, ‘yaşlılık ve hastalık’ durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Yıldırım Üçer 4 yıl 2 ay, Serdar Kuyucu 7 yıl 6 ay, Gökhan Türkmen 5 yıl hapis cezası alırken, suç niteliği ve cezaevinde geçirdikleri süre nedeniyle tahliye edildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİKLERİ İÇİN İNDİRİM

Tutuksuz sanıklardan K.Ç. ve N.K. hakkında, polisin görmemesine rağmen bir sanığın uyuşturucuyu aldığını diğerinin verdiğini söylemesi nedeniyle suçu ortaya çıkarıp itiraf ettikleri için etkin pişmanlık ve takdiri indirim ile 4 yıl 2 ay hapis cezası verilip, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tutuklanmamalarına karar verildi.

LİDER OLDUĞU İDDİASIYLA YARGILANDI, EN AZ CEZAYI ALDI

Delil yetersizliği nedeniyle herkesin ‘örgüt’ suçundan beraat ettiği davada, örgütün lideri olmakla suçlanan Emircan İleri, hem örgüt hem de uyuşturucu ticareti suçlarından beraat etti. Ancak İleri’ye iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 5 ekili kenevir bitkisi nedeniyle ‘yetiştiricilik’ suçundan 1 yıl hapis cezası verilip, tahliyesine hükmedildi. İleri, sanıklar arasında en cezayı alıp tahliye edildi.

Yargılama süreci boyunca yakalanamayan 1 sanık ve tutuklu Yüksel Kocasoy hakkında yargılamanın devam edeceği gerekçesiyle, mevcut dosyadan ayrılma kararı verilirken, yargılama süresi uzayacağı için Kocasoy tahliye edildi. Karar kapsamında sanıklardan bazılarına etkin pişmanlık ve takdiri indirim hükümleri uygulanarak ceza indirimi yapıldı.