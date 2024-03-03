Zonguldak'ta kaza sonrasında yangın çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza nedeniyle bir dairede de hasar oluştu.

Araçtan bir madenci tarafından çıkarılan Ayhan C, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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