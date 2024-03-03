Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kaza sonrasında yangın çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Zonguldak'ta bir araca çarpmasının ardından yüksekten apartmanın yanındaki boşluğa düşerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kaza sonrasında yangın çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta bir araca çarpmasının ardından yüksekten apartmanın yanındaki boşluğa düşerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ayhan C'nin (62), tamire götürmek için buzdolabını yüklediği 74 AR 417 plakalı otomobil, Tepebaşı Mahallesi Gözde Sitesi Sokak'ta yokuş aşağı indiği sırada park halindeki otomobile çarptı.

        Araç, çarpmanın ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın yanındaki boşluğa düştü.

        Sesi duyarak bölgeye gelen vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken otomobilde yangın çıktı.

        Araçtan bir madenci tarafından çıkarılan Ayhan C, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İtfaiye ekipleri de araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

        Kaza nedeniyle bir dairede de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı, o...
        10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı, o...
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta bir kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında
        Zonguldak'ta bir kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında
        Zonguldak'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu
        Zonguldak'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu
        İz takip köpeği 'Voltaj', kaybolan engelliyi ormanda buldu
        İz takip köpeği 'Voltaj', kaybolan engelliyi ormanda buldu
        Zonguldak'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Zonguldak'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı