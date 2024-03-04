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        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter." diyen, olaya müdahale eden polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:00
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        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter." diyen, olaya müdahale eden polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

        İddiaya göre, Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde dün bir zincir markete giden K.D, ürünün etiketi ile kasa fiyatının farklı olduğunu, daha önce alınan sigarayı da değiştirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kasiyer Ö.B. ile tartışmaya başlayan K.D, çocuklarına haber verdi. Markete gelen K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de tartışmaya katılması üzerine polis çağrıldı.

        Ekiplerin tarafları sakinleştirip ayırmaya çalıştığı sırada O.D'nin, polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye hitaben de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." demesi üzerine ekipler müdahale etti.

        Polise direnen O.D, yere yatırılarak gözaltına alındı. Polise mukavemet nedeniyle soruşturmayı Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı yürüttü.

        O.D, jandarmada alınan ifadesinde, Ö.B'den özür dileyerek, şeker hastası olduğu için bir anda sinirlendiğini ve pişman olduğunu söyledi. Ö.B. de şikayetçi olmadığını belirtti.

        Öte yandan "polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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