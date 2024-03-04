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        Zonguldak'ta eğitim sendikaları, öğretmene yapılan saldırıyı kınadı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eğitim sendikaları, bir velinin öğretmene yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:15
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        Zonguldak'ta eğitim sendikaları, öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eğitim sendikaları, bir velinin öğretmene yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

        Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Ahmet Zeki Atalay İlkokulu önünde bir araya geldi.

        Burada sendikaların hazırladığı ortak metni okuyan Türk Eğitim-Sen Alaplı Şube Başkanı Bünyamin Çakmaklı, öğretmen Satılmış Gül'ün 28 Şubat'ta nöbeti esnasında bir veli tarafından darbedildiğini belirtti.

        Olayın öğrencilerin servis araçlarına bindiği sırada gerçekleştiğini aktaran Çakmaklı, "Bir veli, kendi çocuğuna başka bir çocuğun hakaret ettiği gerekçesiyle çocuğu servisten indirip azarlamak istemiştir. Olayı gören öğretmenimiz Satılmış Gül, araya girerek engel olmaya çalışmıştır. Engel olmasına sinirlenen veli, görevini yapan öğretmeni darbetmiştir." ifadelerini kullandı.

        Çakmaklı, hiçbir sendikanın ayrım yapmadan, bu barbarca davranışları lanetlediğini vurguladı.

        Bu saldırının, şiddete maruz kalan öğretmenin şahsında bütün eğitim camiasına yapıldığını yüksek perdeden haykırdıklarına işaret eden Çakmaklı, olayın takipçisi olacaklarını, öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

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