Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan, gazetecilerle buluştu
        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan, gazetecilerle buluştu
        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen müdür yardım...
        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen müdür yardım...
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Zonguldak'ta eğitim sendikaları, öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
        Zonguldak'ta eğitim sendikaları, öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür...
        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür...
        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi
        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi