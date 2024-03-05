Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta, tekstil ürünlerinin bulunduğu depo yanarak küle döndü

         ZONGULDAK'ınDevrek ilçesinde, kumaş ve elyafların bulunduğu depo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta, tekstil ürünlerinin bulunduğu depo yanarak küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

         ZONGULDAK'ınDevrek ilçesinde, kumaş ve elyafların bulunduğu depo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni Osmanbeyler köy yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde kumaş ve elyafların bulunduğu depoda yangın çıktı. Tekstil malzemelerinin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen yangın tüm depoyu sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tek katlı depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan, gazetecilerle buluştu
        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan, gazetecilerle buluştu
        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen müdür yardım...
        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen müdür yardım...
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Zonguldak'ta eğitim sendikaları, öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
        Zonguldak'ta eğitim sendikaları, öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür...
        Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür...