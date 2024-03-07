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        Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybeden 103 işçi anıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 işçi için anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:54
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        Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybeden 103 işçi anıldı
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        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 işçi için anma programı gerçekleştirildi.

        Armutçuk Müessesesi'nde kuyu başında düzenlenen programda, faciada hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, maden kazalarında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Daha sonra yaşamını yitiren 103 işçi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, belde belediye başkanları, TTK ve sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenci yakınları ve işçiler katıldı.

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