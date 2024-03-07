Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybeden 103 işçi anıldı

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, belde belediye başkanları, TTK ve sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenci yakınları ve işçiler katıldı.

Daha sonra yaşamını yitiren 103 işçi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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