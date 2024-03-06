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        İç mimarın ölümünde sır perdesi 178 gün sonra aralandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can (32) cinayeti, 178 gün sonra jandarmanın titiz çalışmasıyla çözüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:50
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        İç mimarın ölümünde sır perdesi 178 gün sonra aralandı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can (32) cinayeti, 178 gün sonra jandarmanın titiz çalışmasıyla çözüldü. Can’ın, kamp alanında otomobiline bindiği Kenan Alagöz (59) tarafından çıkan tartışmada vurulduğu belirlendi. Gözaltına alınan, ifadesinde korkutmak için havaya ateş ettiğini, tabancanın ikinci kez yanlışlıkla patladığını ve Bartu Can’ın vurulduğunu öne süren Alagöz, tutuklandı.

        Olay, geçen yıl 10 Eylül'de, Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ARKADAŞLARI SİLAH SESİNİ ÖNEMSEMEMİŞ

        Başta normal ölüm olarak değerlendirilen Bartu Can’ın otopsisinde çenesinin üstünde mermi girişine rastlandı. Ekipler, cinayet ihtimali üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bartu Can’ın o gece yanında olan arkadaşları ve ilgili olabileceği değerlendirilen 6 kişi farklı tarihlerde gözaltına alınıp, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Bartu Can’ın olay günü yanında olan arkadaşlarının silah sesi duydukları ancak önemsemedikleri de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

        JANDARMADAN TİTİZ ÇALIŞMA

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirerek, HTS kayıtları, plaka tanıma sistemindeki veriler, güvenlik kameraları ve bölgedeki fotokapanları inceledi. Yaklaşık 30 bin plakayı inceleyen ekipler, o tarihte olay yerinde olduğu tespit edilen Kenan Alagöz ile M.Ö.’yü gözaltına aldı.

        ‘İNŞALLAH ÖLMEZ’ DEYİP AYRILMIŞLAR

        Jandarmada ifade veren Alagöz, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü alem yapmak için ormana gittiklerini söyledi. Tuvalet ihtiyacı için otomobillerinden indiklerini anlatan Alagöz, “Araca döndüğümüzde arka koltukta tanımadığım biri oturuyordu. ‘Sen kimsin’ falan diye tartışmaya başladık. Arbede yaşarken şahsın belinde büyük bir bıçak görüp korktum. Belimdeki tabancayı çekip, hava ateş ettim. Silahı indirirken bir anda ikinci defa patladı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. ‘İnşallah ölmez’ deyip ayrıldık” dedi.

        SİLAHI ÇAYA ATMIŞ

        Alagöz ifadesinde olayda kullandığı tabancayı Ören Çayı’na attığını söyledi. Yer tespitinin ardından jandarma ekipleri, 30 metre genişliği sahip çay yatağında 100 metre boyunca toplam 3 bin metrekarelik alanda arama yaptı. Çalışmalarda 6 dalgıç jandarma, 8 komando ve 16 jandarma görev aldı. Su altı görüntüleme cihazının da kullanıldığı aramalarda, silaha ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürerken bölgeye, özel su altı mıknatısı da getirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kenan Alagöz tutuklandı, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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