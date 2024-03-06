Bayern Münih ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 maç tamamlandı. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 maç tamamlandı.
Bayern Münih, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lazio'yu 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Bayern Münih'e turu getiren golleri 39 ve 66'da Harry Kane ile 45+2'de Thomas Müller kaydetti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.