En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
Ankara'da kızlarının nikah törenine katıldıktan sonra Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda otobüsten inen 5 kişilik aile, karşıdan karşıya geçtikleri sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. En mutlu günde bir aileyi yok eden faciadan geriye, kızlarının damatlarıyla çektirdiği düğün fotoğrafı kaldı. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve TEM'de yolcu indiren otobüs şoförü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ankara’daki kızları Sıla Okur’un (19), 2 Mart'ta nikah törenine katılan Okur ailesi, nikah törenin ardından bindikleri otobüsten 3 Mart'ta, saat 01.00 sıralarında Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında indi.
5 KİŞİLİK AİLE TEM'DE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur'a (11), Edirne istikametinde Soner Kurt'un kullandığı otomobilin çarpası sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNE SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
GERİYE BİR TEK DÜĞÜN FOTOĞRAFI KALDI
Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kaza sonucu aile yok olurken geriye, nikah fotoğrafları kaldı.
"YOLCU İSTESE BİLE OTOBÜS FİRMASI TEM'DE İNDİREMEZ"
Otobüs firmasından şikayetçi olacaklarını belirten Eyüp Baş, “Ankara’dan nikah merasiminden gelirken, yolcu otobüsü TEM Otoyolu kenarında indiriyor. Orada karşıdan karşıya geçerken olay yaşanıyor. Yalnız otobüs firmasının yolcu istese bile indirmemesi gerekirdi.
"TERMİNALDE SERVİSLE YOLCU SEVKİYATI YAPILMALI"
Bu çok ciddi bir mesele. Bu sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi gerekirdi, oradan sevkiyat yapılmalıydı.
SÜRÜCÜ VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından, otomobil sürücüsü Soner Kurt ve aileyi TEM otoyolunda bırakan otobüsün şoförü Ufuk Alkan gözaltına alındı.
İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin hakimliğe sevk edilen sürücü Soner Kurt ve otobüs şoförü Ufuk Alkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.