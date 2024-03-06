En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme! Ankara'da kızlarının nikah törenine katıldıktan sonra Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda otobüsten inen 5 kişilik aile, karşıdan karşıya geçtikleri sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. En mutlu günde bir aileyi yok eden faciadan geriye, kızlarının damatlarıyla çektirdiği düğün fotoğrafı kaldı. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve TEM'de yolcu indiren otobüs şoförü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.03.2024 - 07:43 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:43 facebook

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