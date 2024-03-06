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        Haberler Gündem Çevre Mayısa kadar El Nino! Sıcaklık rekorları gelebilir! - Son dakika haberleri

        Dünya Meteoroloji Örgütü: El Nino mayısa kadar sürecek

        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bir seneyi aşkın bir süredir dünyayı etkisi altına alan El Nino'nun mayıs aylarına kadar devam edeceğini açıkladı. Küresel iklimi etkileyen ve hava sıcaklıklarını artıran El Nino ile rekorlar kırılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 08:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:21
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        Mayısa kadar El Nino
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        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklıkların artmasına neden olan El Nino hava olayının etkisinin azalmasına rağmen gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini bildirdi.

        WMO tarafından El Nino hava olayına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı.

        Raporda El Nino'nun etkisinin 2023-2024 döneminde zirveye ulaştığı, şu anda giderek zayıfladığı ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye ve sıcaklıkları artırmaya devam edeceği ifade edildi.

        "SERA GAZLARI TARTIŞMASIZ ŞEKİLDE BUNUN ESAS SORUMLUSUDUR"

        Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı. 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız şekilde bunun esas sorumlusudur." ifadelerini kullandı.

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        Saulo, Ocak 2024'teki deniz yüzeyi sıcaklığının, "ocak ayı için bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık" olduğunu aktararak, "Bu endişe verici ve yalnızca El Nino ile açıklanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        WMO, Kasım 2023'te yayımladığı raporunda, kayıtlara "en sıcak yıl" olarak geçecek 2023 sonrasında El Nino hava olaylarının da etkisiyle hava sıcaklıklarının daha fazla artmasının muhtemel olduğunu bildirmişti.

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