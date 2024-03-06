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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 1 il için turuncu, 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in orta ve doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 07:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:35
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        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 11°

        Ankara

        Yağmurlu 10°

        İzmir

        Güneşli 17°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 17°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 15°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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