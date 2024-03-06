Meteoroloji'den sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 1 il için turuncu, 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in orta ve doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos bekleniyor
Giriş: 06.03.2024 - 07:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:35
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Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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