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        Zonguldak'ta Creavit AR-GE Merkezi açıldı

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda üstlendiği öncü rol gibi yine Türkiye'nin geleceğinde de öncü olmaya devam edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:49
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        Zonguldak'ta Creavit AR-GE Merkezi açıldı
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda üstlendiği öncü rol gibi yine Türkiye'nin geleceğinde de öncü olmaya devam edecek." dedi.

        Gökçebey ilçesinde Creavit AR-GE Merkezi'nin açılışı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, merkezin, ülke ekonomisinin nerelere geldiğinin, nerelere ulaşacağının ve Türkiye Yüzyılı'nda ekonominin nerelere gideceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

        Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın kömür, enerji, çelik ve maden üretimiyle lokomotif görevi gördüğünü kaydetti.

        Zonguldak ekonomisini çeşitlendirme çalışmalarının uzun yıllardır devam ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, Çanakcılar Şirketler Grubu'nun Zonguldak'ın üretim ve ihracat yapan öncü firmalarından biri olduğunu ifade etti.

        Zonguldak'ta 5 organize sanayi bölgesi (OSB) olduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, "Bu OSB'lerde 8 bine yakın iş gücü istihdamı var. Zonguldak'ın 150 binin üzerinde aktif istihdamı var. Bu çalışmalar, yol yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nda devam edecek. Zonguldak tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda üstlendiği öncü rol gibi yine Türkiye'nin geleceğinde de öncü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        - "Ürünlerimizin yüzde 55'ini 65 ülkeye ihraç ediyoruz"

        Çanakcılar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakcı da 350 bin metrekarelik iki fabrikada 1200'ü aşkın çalışanla üretilen ürünlerin yüzde 55'ini 65 ülkeye ihraç etmeye devam ettiklerini söyledi.

        Son üç yıldır sektörde üçüncü ihracatçı olarak ihracat gelirlerinde artış sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Çanakcı, aynı dönemde çalışan sayısını yüzde 25 artırarak büyüttükleri tesislerde üretimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

        Çanakcı, sürdürülebilirlik ve daha iyi bir çevre konusuna önem verdiklerine işaret ederek, buna yönelik çalışmalarından bahsetti.

        Son üç yıl içerisinde 50 milyon dolar civarında yatırım yaptıklarını dile getiren Çanakcı, "Yeni tesislerimizle birlikte daha büyüyüp daha ileriye gitme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yatırımlarımıza özellikle ihracat pazarlarına yönelik devam ediyoruz. Yatırımlarımızla hem ekonomi hem istihdam anlamında ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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