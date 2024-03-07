Bakan Kacır: Türkiye, güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısıyla umut ışığı oluyor (3)

‘MİLLİGELİRİMİZİ 1 TRİLYON 118 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak’taki ziyaretleri kapsamında 11 yıldır kapalı bulunan Belediye Sineması’nın açılış törenine katıldı. Törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ile vatandaşlar yer aldı. Törende, ZBEÜ Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası konser verdi.

22 yılda önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kacır, “Artık tarihten gelen kadim kültürüyle, üretimiyle, yönetimiyle lider bir ülke var. İnsanlık için adalet ve merhamet değerlerinin savunucusu bir Türkiye var. 22 yılda, organize sanayi bölgesi (OSB) sayısını 192’den 361’e, OSB’lerde çalışan sayısını 415 binden 2,6 milyona, İhracatını 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden 272 bine çıkardıysa bu AK Parti iktidarlarının sayesindedir. Tüm dünyanın küresel daralmalardan, krizlerden geçtiği bugünlerde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 2023 yılında ihracatımız deprem felaketine rağmen 255,8 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Ekonomimiz 14 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Kişi başına düşen milli gelirimizi 13 bin 110 dolara, milli gelirimizi ise 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık. Bu göstergeler, ülkemizin büyüme ve kalkınma yolculuğunun bir özeti niteliğini taşıyor” diye konuştu.

‘KENDİ EĞİTİM UÇAKLARINI, DENİZ PLATFORMLARINI, KARA ARAÇLARINI, UYDULARINI GELİŞTİREBİLEN, ÜRETEBİLEN BİR ÜLKEYİZ’

Ekonomik bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini ve kritik teknoloji hamleleri yaptıklarını söyleyen Bakan Kacır, “’Milli Teknoloji Hamlesi’ hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. 2000’li yılların başında kendi piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülke iken, son 22 yılda kamunun etkin yönlendirmesiyle, uzun vadeli ve paradigma değişimlerine odaklanan bakış açısıyla savunma sanayimizi devler ligine taşıdık. Karşılaştığımız örtülü ve açık onca ambargoya rağmen yerli ve milli kara, deniz ve hava platformlarını hizmete aldık. Savunma sanayi ürünlerinde yüzde 20 seviyesinde olan yerli üretimin payını yüzde 80’lere çıkardık. Artık, kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen, üretebilen bir ülkeyiz. Savunma sanayinde bizi başarıya ulaştıran yaklaşımı sivil alanlara da taşıyarak 60 yıllık hayalimiz, yerli ve millî otomobilimiz Togg’u ürettik ve aziz milletimizin hizmetine sunduk. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın uzay bilim misyonuna 85 milyon tanıklık ettik. Şimdi 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. 272 bin kişilik Ar-Ge ordumuzla, milyonlarca gencimizin akın ettiği TEKNOFEST’lerden doğan, teknoparklarda büyüyen binlerce teknoloji girişimiyle, rekabet gücü yüksek sanayimizle ‘vakit Türkiye vaktidir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.