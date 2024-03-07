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        Bakan Kacır: Türkiye, güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısıyla umut ışığı oluyor (4)

        AKPARTİ SEÇİM BÜROLARININ AÇILIŞI YAPTIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çaycuma ilçesine geçerek burada Kaymakam Mehmet Göze'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 07.03.2024 - 19:15
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        Bakan Kacır: Türkiye, güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısıyla umut ışığı oluyor (4)
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        AKPARTİ SEÇİM BÜROLARININ AÇILIŞI YAPTI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çaycuma ilçesine geçerek burada Kaymakam Mehmet Göze’yi makamında ziyaret etti. Bakan Tunç, daha sonra AK Parti Çaycuma seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra esnafı da ziyaret ederek, sohbet etti. Bakan Tunç, esnaf ziyareti sırasında meşhur Çaycuma yoğurdunu da keserek basın mensuplarına ikram etti. Bakan Tunç, Saltukova beldesine geçerek, burada AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirerek, esnaf ile bir araya geldi.

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