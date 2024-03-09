CHP Genel Başkanı Özel, Zonguldak'ta halk buluşmasında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belki bu seçimde ittifak yapmadık gibi görünüyor ama çok daha büyük bir ittifakın içindeyiz. Onların karşısında bizim ittifakımız; onlar Cumhur İttifakı'ysa biz Türkiye ittifakıyız." dedi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen halk buluşmasına katılan Özel, 2014'te meydana gelen 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciasının ardından büyük mücadele vererek taleplerini dile getirdiklerini belirterek, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol alınamadığını savundu.

Özel, maden ocaklarında yaşanan acıların yüreklerini dağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bir yandan da biz yokluktan, yoksulluktan, emekçilerin, emeklilerin hakkından konuştuğumuzda bu maden ocaklarının vergilerini affedenler, İliç'teki şirkete göstermelik 16 milyon ceza kesip 3 ay sonra 222 milyon vergi cezasını affedenler emekçiye, emekliye gelince 'para yok' diyorlar." ifadesini kullandı.

Zonguldak'ta emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğunu aktaran Özel, hükümetin emeklileri kademe kademe yoksullaştırdığını söyledi.

Emeklinin 2002 ile bugünkü alım gücünü örneklerle anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Ben Tayyip Bey'e diyorum ki gel emekliye sahip çıkalım. Nasıl mı? Bir emekli kart çıkaralım. Oraya en düşük emekli maaşı alanlar için 7'şer bin lira yatıralım. Ayrıca elektrikte, suda, doğal gazda yüzde 25 ile 40 arasında indirim tanımlayalım. Diyor ki asla olmaz. Neden? Hazinede para yok. Sana emanet edilen hazinede para vardı da şimdi para yoksa bunun hesabını ben mi vereceğim, emekli mi verecek, sen mi vereceksin? Önce bunu konuşalım."

- "Biz umudu, sevgiyi, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını örgütlüyoruz"

Özel, Türkiye'deki gençlerin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasının en büyük beka sorunu olduğunu savunarak, "O yüzden bütün gençlerimize sesleniyoruz; enseyi karartmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Ne demokrasiden ne sandıktan ümidi kesmeyin. Atatürk, cumhuriyeti ne genel başkanlara ne milletvekillerine ne parti meclisi üyelerine ne belediye başkanlarına emanet etti. Atatürk, cumhuriyeti gençlere emanet etti." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta güçlü, motivasyonu tam, kazanmaya odaklanmış bir ekibin olduğunu belirten Özel, "Beş yıl önce bir kaza oldu, çok üzüldük. Şimdi hepimizin üzerine düşen bir görev var. O da bunu telafi etmek ve emeğin başkentini emekçinin partisine, halkın partisine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden kazandırmak." dedi.

Özel, Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem'in belediyeciliği bildiğini dile getirerek, "1 Nisan'dan itibaren bu şehrin yüzünü güldürmeye geliyor. Biz ona güveniyoruz. Zonguldak, örgütümüz, ona güveniyor. 1 Nisan'dan sonra bu kentin gençlerini kaybetmeyeceği, emeklilerine, emekçilerine sahip çıkacağı, sendikalarla omuz omuza, kol kola bir yerel yönetici, emeklisini sahipsiz, gençlerini umutsuz bırakmayan, bu kentin çehresini ve yarınlarını düzeltecek bir belediye başkan adayımız var; Tahsin başkan. Onu size emanet etmeye geldim." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Korkuyu örgütlüyorlar. Tehdit ediyorlar. Hatay'a gidip şantaj yapıyorlar. 'Oy vermedin halin ortada. Vermezsen perişan ol.' diyorlar. Ordu'ya geliyorlar. 'Bize oy yoksa doğal gaz yok diyorlar.' Sakarya'ya gidiyorlar, 'Oy vermeyene hizmet yok.' diyorlar. Oysa Türkiye'nin en iyi hizmet alan kentlerini CHP yönetiyor. Yıllardır, iktidarda değiliz; 100 öğrencinin 85'i CHP'li belediyelerin olduğu ilçelerdeki üniversiteleri tercih ediyor. Herkes gezmeye tatile geliyor, göçü CHP'li belediyeler alıyor ama korkuyu örgütleyecek ya korkutarak, korku siyaseti yapacak ya tehdit ve şantaj yapacak ya böyle konuşuyor. Ama biz umudu, sevgiyi, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını örgütlüyoruz. Türkiye'nin, Zonguldak'ın geleceğini örgütlüyoruz."

Eleştirilerini sürdüren Özel, "Belki bu seçimde ittifak yapmadık gibi görünüyor ama çok daha büyük bir ittifakın içindeyiz. Onların karşısında bizim ittifakımız, onlar Cumhur İttifakı'ysa biz Türkiye ittifakıyız." dedi.

Özel, "Türkiye İttifakı"nın içinde sosyal demokrat, milliyetçi ve muhafazakar demokrat, yakasında güneş olan, yakasında olmasa da gözü güneş gibi parlayan iyi insanların olduğunu aktararak, haramdan ve yalandan korkan herkesle birlikte olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede görev alan bir madenciye plaket hediye eden Özel, daha sonra il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

Programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti meclis üyesi Nazan Güneysu, Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem ve partililer yer aldı.