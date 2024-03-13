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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalar yapıyor - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalar yapıyor

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyelerinin de katılabildiği bir basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:32
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        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yapıyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısına kongre üyeleri de katılabiliyor.

        Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "BU TOPLANTININ ÖZNESİ RAKİBİMİZ"

        "Bu toplantının öznesi rakibimiz olacak... Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize hatırlatmayı amaçlıyorum. Böyle bir basın toplantısı yaptığım için de üzgünüm. Sportif rekabeti düşürdükleri seviye, mezbayı aratır seviyede. Yalanlarla kendi camialarını kışkırtıyorlar. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyor. Buna müdahale edecek federasyon yok. Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım. Hayali olarak değil."

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        "ALGILARLA KISA SÜRELİ MUTLU OLABİLİRLER"

        "Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum. Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler. Sonunda tarihin sonunda yer alan kirli ilişkileri, başarı için yaptıkları türlü türlü halleri çıkacaktır."

        "ORTALIĞI KARIŞTIRIP, BUNDAN FAYDALANIRLAR"

        "Tenhada ayrı, umumide ayrı davranırlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini, başkalarına çekinmeden yaparlar. Hiç çekinmezler. Ortalığı karıştırıp, bundan da faydalanırlar. Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarla ve alay ederler. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük derecede tehdit ve sorun olduğunu anlatabileceğimi ümit ediyorum."

        "VAR KAYITLARI, LİGİ BİTİRTMEYİZ..."

        "Kendi maçlarında lehlerine olan hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı karıştırırlar. "Elimizde VAR kayıtları var. Ligi bitirtmeyiz" derler, istedikleri olmayınca sus pus olurlar. İşler istedikleri gibi gittiğinde, tam tersi bir tavır takınırlar."

        SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

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