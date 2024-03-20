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        Dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü boğulmaktan AFAD ekipleri kurtardı

        ZONGULDAK'ta, dereye devrilip yarısı suya gömülen otomobilde sıkışan sürücü Hikmet Gürgenç (60), AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:50
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        Dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü boğulmaktan AFAD ekipleri kurtardı
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        ZONGULDAK’ta, dereye devrilip yarısı suya gömülen otomobilde sıkışan sürücü Hikmet Gürgenç (60), AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun Gökgöl Tüneli mevkiinde meydana geldi. Hikmet Gürgenç’in kullandığı 34 VA 2560 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda 10 metreden yol kenarında bulunan dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, yarısı suya gömülen otomobilinde sıkışan Hikmet Gürgenç’i çıkartarak boğulmaktan kurtardı. Yaralı Gürgenç, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hikmet Gürgenç'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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