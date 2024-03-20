Zonguldak'ta dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Zonguldak'ta otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Zonguldak'ta otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
H.G'nin (60) kullandığı 34 VA 2560 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
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