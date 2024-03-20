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        Zonguldak'ta dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Zonguldak'ta otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:30
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        Zonguldak'ta dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Zonguldak'ta otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        H.G'nin (60) kullandığı 34 VA 2560 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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