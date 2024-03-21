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        Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:

        Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:27 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:27
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        Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:
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        Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı.

        Zonguldak temasları kapsamında ilk olarak Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret eden Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Atalay, burada yaptığı konuşmada, her ramazanda ya da yılbaşında madende işçilerle birlikte olmaya gayret ettiğini dile getirdi.

        Ülkede ekonomik sıkıntı yaşandığını söyleyen Atalay, sorunun özel sektörde başka, kamuda başka olduğunu belirtti.

        Atalay, yaklaşan yerel seçimlere işaret ederek şöyle devam etti:

        "Bizim işçiler istediği partiye gidip oy veriyor. Hiç bize sorduğu yok hiç kimsenin. Bir sürü parti var, herkes istediğine oy veriyor. Seçim bitiyor, hemen bize geliyor. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz. Kamu sözleşmesi falan yok. Bizim özellikle demir yolcular da burada. Diyorlar ki bana, 'Memur emekli 49 aldı, bize 49 al.' Sözleşme yok, hiçbir şey yok ortada..."

        Bir gazetecinin mesai saatlerinin düşürülmesine yönelik sorusu üzerine Atalay, "Şu anda enflasyondan, yaşadığımız para kaybının dışında başka bir şey düşünmüyoruz. 40 saat, 45 saat olmuş, iyi mi? İyi de evvela şu bizim ekonomik durumu düzeltmek lazım. Yani onunla ilgili de zaman zaman böyle bir çalışma var." diye konuştu.

        Atalay, Zonguldak'a okul sözü olduğunu, Allah ömrü verirse onu yerine getirmek istediğini dile getirdi.

        - "Bir avuç kömür için ömür verenlerin evindeyiz"

        Türk-İş Genel Başkanı Atalay, daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesinde maden işçileriyle bir araya geldi. Eksi 360 üretim bölgesinde işçilerle orucunu açan Atalay, onlarla sohbet etti.

        Burada madencilere hitap eden Atalay, bir avuç kömür için ömürlerini verenlerin evinde olduğunu ifade etti.

        Yerin üstünün de altının da "vatan" olduğunu belirten Atalay, "Türk-İş kurulduğu günden bugüne evvela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana, sonra temsil ettiği insanların, işçinin, emekçinin, memurun hiç bakmadan, onların en ufak meselesi olduğu zaman gündeme getirmeye gayret sarf ediyor." dedi.

        Atalay, son bir senede çok iyi bir sözleşme yaptıklarını ancak geçen sürede paranın değerinin kalmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

        "İnşallah ülkemizde şu ekonomik sıkıntı bir an evvel biter. Terör devam ediyor, problemler devam ediyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Beraber olursak bunların üstesinden geliriz. Türk-İş nerede bir sıkıntı varsa nerede mazlum varsa yanlarında olmaya devam edecek."

        Atalay'a, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile kurum ve sendika yöneticileri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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