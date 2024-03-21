Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı.

Zonguldak temasları kapsamında ilk olarak Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret eden Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, her ramazanda ya da yılbaşında madende işçilerle birlikte olmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Ülkede ekonomik sıkıntı yaşandığını söyleyen Atalay, sorunun özel sektörde başka, kamuda başka olduğunu belirtti.

Atalay, yaklaşan yerel seçimlere işaret ederek şöyle devam etti:

"Bizim işçiler istediği partiye gidip oy veriyor. Hiç bize sorduğu yok hiç kimsenin. Bir sürü parti var, herkes istediğine oy veriyor. Seçim bitiyor, hemen bize geliyor. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz. Kamu sözleşmesi falan yok. Bizim özellikle demir yolcular da burada. Diyorlar ki bana, 'Memur emekli 49 aldı, bize 49 al.' Sözleşme yok, hiçbir şey yok ortada..."

Bir gazetecinin mesai saatlerinin düşürülmesine yönelik sorusu üzerine Atalay, "Şu anda enflasyondan, yaşadığımız para kaybının dışında başka bir şey düşünmüyoruz. 40 saat, 45 saat olmuş, iyi mi? İyi de evvela şu bizim ekonomik durumu düzeltmek lazım. Yani onunla ilgili de zaman zaman böyle bir çalışma var." diye konuştu.