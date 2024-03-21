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        Haberler Sağlık Ceviz ve ceviz suyunun faydaları nelerdir? Ceviz suyunun sağlığa olan 10 güçlü etkisi

        Doğal mineral kaynağı ve bağışıklık dostu! İşte ceviz suyunun sağlığa olan 10 güçlü etkisi

        Ceviz suyu, vücuda çok yönlü destek veren ve oldukça zengin bir içerik sunan doğal bir kaynaktır. Ceviz, kalp sağlığından, beyne; beyinden, kemiklere ve bağışıklığa kadar sayısız konuda vücudu besler ve güçlendirir. İşte, ceviz suyunun vücuda yararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:20
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        1

        Ceviz, temin edilmesi kolay ve birçok yararı olan harika bir besindir. İçerisinde bulunan omega 3 ve E vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Özellikle balık tüketmeyen veya vejetaryen kişilerin, omega ve protein ihtiyacını karşılaması için ceviz tüketmesi önerilir.

        Ceviz suyu da cevizden yararlanmanın başka bir yoludur. Cevizin, suda beklemesiyle elde edilen ceviz suyunda mineral, vitamin ve lif gibi vücuda iyi gelen çeşitli bileşenler vardır ve içerikteki her madde, vücudun başka bir bölgesini destekler. İşte, ceviz suyunun vücuda faydaları...

        2

        KALP SAĞLIĞINI KORUR

        Cevizin içindeki yağların birçoğu alfa-linolenik asit adı verilen omega-3 yağ asidi içerir. Bu yağ asitleri, kalp hastalığı risklerine karşı savaşır.

        3

        KANSERLE SAVAŞIR

        Ceviz lezzetli olmasının yanı sıra polifenol içermesi nedeniyle antioksidan özelliği de taşır. Bu sayede meme ve prostat kanserine karşı savaşır.

        4

        HEM SAÇA HEM TIRNAKLARA FAYDALI

        Ceviz hem saç hem de tırnak sağlığı için gerekli bileşenleri sunar. İçerisinde yer alan biyotin ve B7 içeriği saçlarda, E vitamini ise saç ve tırnaklarda etkilidir.

        5

        HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

        Cevizin içerisinde yer alan Omega 3 ve 6, yağ asitleri, antioksidanlar, polifenoller ve E vitamini beynin hafıza bölümünü destekler. Bu aynı zamanda kişinin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

        6

        KEMİK SAĞLIĞI AÇISINDAN ZENGİN BİR KAYNAK

        Ceviz, iyi bir bakır kaynağıdır. Bu sayede kemik erimesi, bağ dokusu için önemli olan elastinin korunmasını sağlayan kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca cevizdeki başka bir madde olan manganez, bakır içeriği ile birleşerek kemik erimesini engeller.

        7

        DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

        Kilo vermek isteyen kişiler, cevizin uzun süre tok tutma özelliğinden yararlanabilir. Cevizde düşük karbonhidrat vardır ayrıca çoklu doymamış yağ, lif ve protein içerir. Bu maddeler tokluk hissini artırır ve kan şekerinin çok hızlı yükselmesini önler. Düşük kalorisi ve içerisindeki vitaminler sayesinde diyet sırasında gönül rahatlığı ile tüketilebilir.

        8

        DEPRESYONA KARŞI KORUR, BEYNİ DESTEKLER

        Cevizin içinde bulunan Omega 3'ün ruhsal sağlığı da faydası vardır. Düşük Omega 3 kişiyi depresyona sürükleyebilen nedenlerden biri olabilir dolayısıyla ceviz tüketimi bunu engellemenin verimli bir yoludur. Ayrıca Omega 3 içeriği beynin daha işlevsel çalışmasını sağlar.

        9

        İLTİHAPLANMAYI AZALTIR

        Cevizde bulunan polifenolik bileşikler ve fitokimyasal maddeler vücuttaki iltihaplanmanın etkilerini azaltarak kardiyovasküler ve kanser hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalık riskinde azaltıcı etki yaratır.

        10

        UYKU DOSTUDUR

        Cevizin içinde uykuyu düzenleyen melatonin hormonu bulunur. Düzenli ceviz tüketmek veya suyunu içmek vücudun melatonin hormonu üretmesini destekler ve kişinin uyku kalitesini artırır.

        11

        SPERM KALİTESİNİ ARTIRIR

        Ceviz veya ceviz suyu, sperm zarlarındaki oksidatif hasarı azaltarak sperm kalitesinin artmasına katkı sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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