Ceviz, temin edilmesi kolay ve birçok yararı olan harika bir besindir. İçerisinde bulunan omega 3 ve E vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Özellikle balık tüketmeyen veya vejetaryen kişilerin, omega ve protein ihtiyacını karşılaması için ceviz tüketmesi önerilir.

Ceviz suyu da cevizden yararlanmanın başka bir yoludur. Cevizin, suda beklemesiyle elde edilen ceviz suyunda mineral, vitamin ve lif gibi vücuda iyi gelen çeşitli bileşenler vardır ve içerikteki her madde, vücudun başka bir bölgesini destekler. İşte, ceviz suyunun vücuda faydaları...