İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez meydana gelen ve devam eden yanardağ patlaması görüntülendi
Giriş: 21.03.2024 - 19:43 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:43
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İzlanda'daki yayın kuruluşu RUVun haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü.
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Yetkililerin en güçlü patlama olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4üncü patlama olarak kayıtlara geçti.
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Yanardağ patlamasından gelen lavların, bölgedeki bir yolu kapatma tehlikesi olduğu belirtiliyor.
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