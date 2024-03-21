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        Haberler Dünya Avrupa İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez meydana gelen ve devam eden yanardağ patlaması görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:43 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:43
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        İzlanda'daki yayın kuruluşu RUVun haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü.

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        Yetkililerin en güçlü patlama olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4üncü patlama olarak kayıtlara geçti.

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        Yanardağ patlamasından gelen lavların, bölgedeki bir yolu kapatma tehlikesi olduğu belirtiliyor.

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