Sağlık Bakanı Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların hayatını kolaylaştıran diyabet sensörüne ilişkin, açıklamalarda bulundu.

HEDEF SENSÖRÜ YERLİLEŞTİRMEK

Bakan Koca, "Bizim yapmak istediğimiz bu sensörü yerlileştirmek. Yerlileştirmeyle ilgili önemli bir mesafe alındı. Açıklamadım, burada ilk kez söylüyorum, ilk aşaması da tamamlandı. Pilot üretime geçilmek üzere klinik çalışma safhasına gelindi. Çok uzamayacak. Bütün çocuklarımıza, özellikle insülin kullanan tip 1 diyabetlilerin hepsine vermek istiyoruz ama yerli olanları" diye konuştu.

Bakan Koca daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.