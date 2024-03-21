Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy'un teknik ve taktik antrenmanlara alınmadığını söyleyen Feyyaz Uçar, “Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor. Son yıllarda ülke futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden Semih Kılıçsoy 10 yaşından beri gol atıyor, hem milli takımlarda atıyor, hem bizim alt yaş gruplarının tamamında gol atıyor. Gelişime açık, hızlı öğrenen, fiziki olarak çok güçlü bir oyuncu. Yıllardır genç oyuncuların lig maçlarında forma şansı bulmaması, yabancı ya da yaşı ileri oyuncuların oynatılması büyük eleştiri konusu olurken, spor kamuoyu ve teknik adamlar gençlere forma şansı tanınmıyor diye yorumlar yaparken Semih Kılıçsoy, A Takımımızda ilk 11 çıkmaya başlamış, gollerini arka arkaya sıralamıştır. Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız?" ifadelerini kullandı.

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