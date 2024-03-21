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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te 'Kız arkadaşıma baktın' kavgası! İki öğrenciyi bıçakladı - Gündem haberleri

        'Kız arkadaşıma baktın' kavgası! İki öğrenciyi bıçakladı

        Karabük'te 'kız meselesi' nedeniyle öğrenciler arasında çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı, öğrencilerin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:47
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        'Kız arkadaşıma baktın' kavgası! İki öğrenciyi bıçakladı
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        Karabük'te lise öğrencileri arasında kız arkadaşına baktığı iddiasıyla çıkan kavgada Y.S.Ö. (18), 2 öğrenciyi bıçakladı. Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Y.S.Ö. de götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından gözaltına alınırken, 2 öğrencinin tedavileri sürüyor.

        Olay, saat 11.45 sıralarında Karabük Yenişehir Mahallesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Y.S.Ö. iddiaya göre kız arkadaşına baktığı iddiasıyla tartıştığı B.K. (18) ile kavga etti.

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        Fotoğraf: DHA

        ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

        İkili arasında yaşanan arbede sırasında Y.S.Ö. yanında bulunan bıçakla B.K.’y yaraladı, olaya müdahale etmeye çalışan öğrencilerden R.A.S.’ye de saldırarak, bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Yaralanan iki öğrenci sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavga sırasında tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Y.S.Ö. de götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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