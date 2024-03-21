Polislere direnip başörtülü kadına hakaret eden müdür yardımcısına 1 yıla kadar hapis istemi

ZONGULDAK'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.’ye (40) ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 3 Mart’ta Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Zincir market şubesine giden K.D., arkadaşına aldırdığı sigarayı değiştirmek istedi. Kasiyer Ö.B. (25), sigarayı değiştiremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. K.D., oğlu Onur D.'ye haber verdi. Onur D.'nin de gelmesiyle tartışma büyüdü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Onur D. kendilerini ayırmaya çalışan polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılıp gözaltına alındı. Polislerin kendilerine mukavemet ettiği gerekçesiyle şikayetçi olması nedeniyle şüphelinin sorgusu Kozlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" dedi. 'Polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Onur D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kasiyer Ö.B. de daha sonra Onur D.’den şikayetçi oldu.

AÇIĞA ALINMIŞTI İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.’nin söylemlerinin toplumsal değerleri hedef aldığı gerekçesiyle idari soruşturma başlattı. Onur D. açığa alındı. Ayrıca Eğitim-Bir Sen üyesi olan Onur D. ile ilgili sendikanın disiplin kurulu ihraç kararı alarak onaylanması için genel merkeze iletti. KASİYER DAHA SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayarak Onur D. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yer alan ifadesinde daha sonra şikayetçi olduğu belirtilen Ö.B.’nin, “Benim başörtüme laf söyledi. Olayın sıcaklığı ile şikayetçi olmadım ama bana ve başörtülü kadınlara yönelik söylemlerinden dolayı şikayetçiyim” ifadelerine yer verdi.