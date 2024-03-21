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        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret eden müdür yardımcısına 1 yıla kadar hapis istemi

        ZONGULDAK'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:30
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        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret eden müdür yardımcısına 1 yıla kadar hapis istemi
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        ZONGULDAK'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.’ye (40) ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, 3 Mart’ta Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Zincir market şubesine giden K.D., arkadaşına aldırdığı sigarayı değiştirmek istedi. Kasiyer Ö.B. (25), sigarayı değiştiremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. K.D., oğlu Onur D.'ye haber verdi. Onur D.'nin de gelmesiyle tartışma büyüdü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Onur D. kendilerini ayırmaya çalışan polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılıp gözaltına alındı. Polislerin kendilerine mukavemet ettiği gerekçesiyle şikayetçi olması nedeniyle şüphelinin sorgusu Kozlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" dedi. 'Polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Onur D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kasiyer Ö.B. de daha sonra Onur D.’den şikayetçi oldu.

        AÇIĞA ALINMIŞTI

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.’nin söylemlerinin toplumsal değerleri hedef aldığı gerekçesiyle idari soruşturma başlattı. Onur D. açığa alındı. Ayrıca Eğitim-Bir Sen üyesi olan Onur D. ile ilgili sendikanın disiplin kurulu ihraç kararı alarak onaylanması için genel merkeze iletti.

        KASİYER DAHA SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayarak Onur D. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yer alan ifadesinde daha sonra şikayetçi olduğu belirtilen Ö.B.’nin, “Benim başörtüme laf söyledi. Olayın sıcaklığı ile şikayetçi olmadım ama bana ve başörtülü kadınlara yönelik söylemlerinden dolayı şikayetçiyim” ifadelerine yer verdi.

        Onur D.’nin iddianamede yer alan ifadesinde ise kimsenin siyasi görüşüne veya yaşantısına karşı ithamda bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.

        SAVCI: İSLAM’IN KURALLARINA UYGUN YAŞAYANLARA ALENEN TAHKİR

        İddianamede Onur D.’nin ‘Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi yeter be’ sözlerine yer veren Savcı, “Sözlerinin Ö.B. ve İslam dininin vecibelerini yerine getirmek isteyen tüm başörtülü kadınlara yönelik olarak benimsedikleri dinin kurallarına uygun yaşam sürmelerinden dolayı bu kişileri hedef göstererek alenen tahkirde bulunduğu” ifadelerini kullandı. Onur D. hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Onur D. hakkında polise gösterdiği mukavemet ve sözleri sebebiyle de ‘Görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından ise ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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