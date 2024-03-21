O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı! İstanbul'da, bir müşteri sipariş verdiği yemeği döküldüğünü öne sürerek kuryeden teslim almadı. Bunun üzerine restorana geri giden kurye, siparişlerin düzgünce paketlenmesi gerektiğini söyleyince kavga çıktı. Çevredeki esnaf ve kuryelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Çekiç ve sopaların kullanıldığı, 4 esnafın da yaralandığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:53 facebook

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