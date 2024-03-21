Malatya'da yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan işçi emeklisi 3 çocuk babası Muzaffer Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Amasyaya taşındı. Burada göğüs ağrıları artan Yılmaz, Malatya'ya dönüp ameliyat olma kararı verdi.

Kente dönen Yılmaz, ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı poşet ve ürünleri bile taşıyamayınca geçen ay göğüs ağrısı ve aşırı halsizlik şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkikleri yapılan Yılmazın kalp kapakçıkların değiştirilmesine karar verildi. İlerleyen yaşına ve akciğer rahatsızlığına rağmen tedaviye yanıt veren Kaya, servisteki takip sürecinin ardından taburcu edildi.

REKLAM KAPAKÇIKLARIN BİRİNDE DARLIK, DİĞERİNDE YETMEZLİK TESPİT EDİLDİ Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, Muzaffer Yılmaz'ın yüksek riskli bir hastalığının bulunduğunu söyledi. Hastanın kalp kapakçıklarında önemli sorun bulunduğunu dile getiren Kantarcıoğlu, "Hastamızın kalbinde ciddi rahatsızlığı vardı. Kapakçıklarından birinde ciddi darlık, birinde de ciddi yetmezlik vardı bunları değiştirdik. Diğer yetmezlik olan kapakçıkla ilgili de tamir işlemi uyguladık. Hastamız rahatsızlığıyla ilgili daha önceden birkaç merkezden fikir almış ama aldığı bu fikirlerde yüksek riskli bir ameliyat olması nedeniyle ameliyatı gerçekleştirilmeye uygun görülmemiş. Hatta il dışına gitmesi konusunda kendisine önerilerde de bulunulmuş ama hastamız bizim hastanemize geldi. Gayet başarılı bir ameliyat geçirdi, artık kendisini sağlığıyla eve yolluyoruz" diye konuştu.