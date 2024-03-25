Zonguldak'ta 77 yaşındaki huzurevi sakini, pandemide sıkılınca iki kitap yazdı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde huzurevinde kalan 77 yaşındaki Ercan Birdal, koronavirüs salgını dönemini boş geçirmemek için otobiyografi ve kurgu roman türünde iki kitap kaleme aldı.

Ankara'daki bir üniversiteden genel sekreter olarak emekliliğe ayrılan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Birdal, Muğla'nın Dalaman ilçesinden tanıştığı ve 2014'te ilçedeki İzmirlioğlu Huzurevi'ne yerleşen Meliha Kıral ile dünyaevine girerek burada yaşamaya başladı.

Birdal, kısıtlamaların uygulandığı pandemi sürecinde zamanını değerlendirmek amacıyla, huzurevindeki arkadaşlarının da teşvikiyle, hatıralarını ve zihninde yer eden olayları anlattığı "Tek Başına" ile kurgu roman "Meşum Yüzleşme" kitaplarını yazdı.

Birdal, AA muhabirine, huzurevine eşiyle hiç zorlanmadan alıştıklarını çünkü görevlilerin hizmet anlayışıyla değil içten gelen duygularla muamele ettiklerini söyledi. Huzurevinde yaşadıkları ağabey kardeş ilişkisinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Birdal, okumayı ve araştırma yapmayı çok sevdiğini anlattı. - "Özellikle müzik dinlemeyi çok seviyorum" Birdal, geçmişte kitap yazma konusunda düşüncesinin bulunduğunu ancak bir türlü harekete geçemediğine değinerek, "Pandemi döneminde odamda sıkılıyordum. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve kitap yazmaya o an karar verdim." dedi.

Gerekli ön araştırmaları yaptıktan sonra çalışmalara başladığını aktaran Birdal, şunları kaydetti: "Kitaplarımı yazarken hiçbir not ve günlük tutmadan zihnime yerleştirdiğim konuları derleyerek kaleme aldım. Yazmaya klasik usulle başladım. İlk olarak bilgisayardan çıktıyı alıyor, flaş bellekle kırtasiyeye götürüyor, orada kağıda döküyordum. Daha sonra da üzerinde çalışarak düzeltmeleri yapıyor ve son şeklini veriyordum. Bu şekilde iki kitabımı tamamladım." Birdal, 2022'de 7 aylık süreçte kaleme aldığı, yaşamının 50 yılını anlatan otobiyografi kitabını 400 adet bastırdığını, 2023 yılında ise kurgu roman niteliğindeki ikinci kitabını 9 ay gibi bir sürede yazdığını belirtti.