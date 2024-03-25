İspanya'nın sembollerinden La Sagrada Familia'nın tamamlanması için tarih verildi

İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Sagrada Familia Bazilikası'nın yeni tamamlanma tarihi 2026 olarak belirlendi; bu tarih, ilk taşın döşenmesinden 144 yıl sonra gelecek.

1926 yılında tramvayın altında kalarak hayatını kaybeden Gaudi, La Sagrada Familia'yı tamamlayamamıştı. Yapının tamamlanamamasında İspanya İç Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi tarihi süreçler de etkili oldu.

La Sagrada Familia Bazilikası, 1883 yılında Katalan mimar Antoni Gaudi tarafından devralınan en ünlü mimari eserlerinden.

Binanın 2026 yılına kadar tamamlanması planlansa da, heykeller ve dekoratif detaylar ile ana girişe giden tartışmalı merdiven üzerindeki çalışmaların 2034 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

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La Sagrada'nın inşasının üstlenen şirket, "Gaudi'nin planını harfiyen uyguluyoruz. Biz onun mirasçılarıyız ve onun projesinden vazgeçemeyiz. 1915 yılında yerel yönetime sunulan ve Gaudí'nin imzasını taşıyan planda merdiven de yer alıyor" dedi.

*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.