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        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki kazada işçinin ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 01:45 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:45
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        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki kazada işçinin ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Korkut, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen T.M. ile kaza anında Korkut ile çalışan K.A. polislerce gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.M. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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