GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki kazada işçinin ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen T.M. ile kaza anında Korkut ile çalışan K.A. polislerce gözaltına alındı.

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