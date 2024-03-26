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        YİK Üyesi Toptan: Seçimin bu kadar zoru belki de hiç görülmemiştir

        CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, "Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettiğimiz zaman, bu kadar zoru belki de hiç görülmemiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:45
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        YİK Üyesi Toptan: Seçimin bu kadar zoru belki de hiç görülmemiştir
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        CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, "Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettiğimiz zaman, bu kadar zoru belki de hiç görülmemiştir. Zorluğu seçim sonuçları itibarıyla değil, Türkiye'nin gelmiş olduğu kritik noktanın geleceğiyle ilgilidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, 'beka' sorunuyla Türkiye karşı karşıyadır" dedi.

        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından karşılanan Toptan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettiğimiz zaman, bu kadar zoru belki de hiç görülmemiştir. Zorluğu seçim sonuçları itibarıyla değil, Türkiye'nin gelmiş olduğu kritik noktanın geleceğiyle ilgilidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, 'beka' sorunuyla Türkiye karşı karşıyadır. Kendi ifadeleriyle bu AK Parti ve Tayyip Erdoğan sorunu değildir. İçinde bulunduğu şartlar itibarıyla Türkiye'nin ne kadar güçlü olması lazım geldiğini herkesin düşünmesi gerektiğidir" dedi.

        'HEP SORUN YUMAĞI BİR COĞRAFYADA, TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

        Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında sorunlarla mücadele ettiğini belirten Toptan, "Başta Trakya, Balkanlar olmak üzere zaten hep sorun yumağı bir coğrafyada Türkiye'yi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu topraklarda binlerce yıl egemenlik kuran, yaşayan, yaşatan kavimler geldi geçti. Göç yolları üzerinde bir ülkeyiz. Bin yıldan beri biz buradayız. Öncesinde çeşitli medeniyetler buradaydı. Şimdi, Türkiye'yi zorluyorlar ama Türkiye de bütün oyunları şu ana dek bozarak geldi. O yüzden kim ne isterse istesin, kim ne derse desin, bu toprakları birine bırakıp bir yere gidecek halimiz yok. Gidecek yerimiz de zaten yok. O bakımdan Türkiye ve bu coğrafya üzerinde yaşayanlar ve yaşamak isteyenler, bizim uzattığımız elimizi tutması, Türklerin sevgi, merhamet, saygı ve kardeşlik duygularını paylaşmasını dileriz. Bu topraklar burada yaşayan herkese yeter. Yeter ki iyi kullanalım. Hakkaniyetle kullanalım. Birbirimizi sevelim, sayalım. Daha zengin olmak için kardeşçe dostça yaşayalım" diye konuştu.

        Seçimlerin Türkiye için umut getirmesini dileyen Toptan, "İnşallah bu seçimler, çizmeye çalıştığım tabloya katkı sağlayacak bir sonuç doğuracak ve Türkiye'nin geleceği, istikrarı için yeni bir ümit kapısı aralayacaktır. Ben de uzun yıllar sizle siyaset yapmış biri olarak hem memleketimin, hem ülkemin mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma dua ediyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bundan sonra da sürdüreceğiz. İnşallah herkesi memnun edecek sonuçlarla biten bir seçim gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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