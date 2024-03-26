Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Biden ile hangi konuları görüşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; 31 Mart seçimleri sonrası diplomasi trafiği hızlanacak. Hem yabancı konukları ağırlayacak, hem de yurt dışı ziyaretler gerçekleştirecek. Erdoğan’ın ziyaretlerinden en dikkat çekeni ise Amerika Birleşik Devletleri’ne olacak.

ABD ZİYARETİNİN 9 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR Erdoğan, ilk kez, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret için planlanan tarih ise bir değişiklik olmazsa 9 Mayıs olacak. Erdoğan resmi törenle karşılanıp, Biden ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki lider, Birleşmiş milletler ‘den NATO'ya kadar pek çok zirve marjında ikili görüşme gerçekleştirmişti. REKLAM Son yüz yüze buluşma 11 Temmuz 2023'te Litvanya’dayken; son telefon görüşmesi de 14 Aralık 2023'te İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve F-16 tedarik gündemiyle yapılmıştı. Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylaması ve ABD’nin F-16 konusunda attığı adımların ardından, iki ülke ilişkiler yeniden ivme kazandı. Bu kapsamda, Mit Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretinin ardından; 7-8 Mart’ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken'in daveti üzerine Washington’a gitti. 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı yapıldı.